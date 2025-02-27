В Подмосковье прошло открытие первенства России по синхронному плаванию

В Чехове прошло торжественное открытие первенства России по синхронному плаванию среди юношей 13-16 лет и девушек 13-15 лет. В турнире участвуют более 450 спортсменов, представляющих 41 команду из 22 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

На открытии соревнований присутствовали почетные гости: вице-президент федерации водных видов спорта России, трехкратная Олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев, а также старший тренер сборной команды России Наталья Мендыгалиева.

Соревнования продлятся до 2 марта. Участники будут соревноваться за награды в таких дисциплинах, как фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби.

Первенство России является первым этапом отбора в спортивную сборную команду России по синхронному плаванию для юношей и девушек указанной возрастной категории.

Вход для зрителей свободный.

Прямая трансляция выступлений первенства России доступна по ссылке.

Официальная страница соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.