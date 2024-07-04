В Париж на Олимпийские игры поедут 6 российских теннисистов

Международная федерация тенниса сообщила, что от России в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже будут участвовать шесть спортсменов, пишет РИА Новости .

Известно, что на Игры во Францию уже точно поедут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. При этом пять российских теннисистов отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе — без использования атрибутики родной страны.

В списке тех, кто отказался от участия в парижских Играх, оказались теннисисты Андрей Рублев и Дарья Касаткина. Теннисист Карен Хачанов отказался от участия в Играх по состоянию здоровья. Он отметил, что травма, полученная в прошлом году, еще дает о себе знать. Он принял решение не ехать в Париж из соображений заботы о себе.

Ранее Международная федерация тенниса допустила к участию в соревнованиях всех спортсменов, чьи имена были в соответствующей заявке.