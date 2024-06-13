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Всех российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже

Международная федерация тенниса допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпийских играх. Они пройдут в Париже, сообщает РИА Новости.

О допуске рассказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, никаких нареканий к российским спортсменам у международной федерации нет.

Среди мужчин на Олимпиаду допустили Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова и Романа Сафиуллина.

У женщин на соревнования отправятся Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.