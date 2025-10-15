В Орехово-Зуеве пройдет торжественное открытие обновленного стадиона «Торпедо»
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
В эту субботу после капитального ремонта состоится торжественное открытие стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Проверил — все готово! Приглашаем всех любителей спорта на праздник!» — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.
В программе:
- 11:00 — работа спортивных площадок (воркаут-площадка, универсальная площадка, хоккейная площадка)
- 12:00 — торжественное мероприятие
- 13:00 — выставочный матч между ветеранами футбола Орехово-Зуевского городского округа.
Строители обновили футбольное поле, беговые дорожки, зрительские трибуны, отремонтировали помещения спортивных залов, раздевалки, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, установили новое освещение, системы видеонаблюдения и безопасности, провели благоустройство прилегающей территории. Общий масштаб работ — 24,5 тыс. кв м.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.