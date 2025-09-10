В Орехово-Зуеве пройдет мероприятие «Парковый кросс»

сегодня в 18:23

В Парке Победы города Орехово-Зуево участников ждут забег s95 с командой OZ RUN, мастер-класс по футболу, флешмоб и концертная программа. На центральной площадке пройдут эстафеты для детей и викторина «Здоровая еда».

В парке культуры и отдыха «Дулевский» в Ликино-Дулеве для гостей проведут разминку «В ритме парка», забег «Скорость природы», мастер-класс по фитнесу и товарищескую футбольную встречу.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах парков.

Возрастное ограничение 0+.

Ранее в Орехово-Зуевском округе на базе спортивной школы «Спартак-Орехово» прошел День здоровья. Праздник стал доброй традицией, объединяющей спортсменов, тренеров, родителей и гостей учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.