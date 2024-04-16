В Лыткарине прошел шахматный турнир в честь Дня космонавтики

В городском округе Лыткарино состоялся шахматный турнир, посвященный Дню космонавтики. Интеллектуальный турнир на территории Дома культуры «Центр молодежи» посетили более 25 шахматистов, большая часть из которых — юные спортсмены от 5 лет, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Доме культуры «Центр молодежи» проходят занятия по шахматам. Мы готовимся к турнирам каждую субботу. Помимо игры у нас проходит и теоретическая часть. На занятиях устраиваем мини-турниры, которые мотивируют ребят дальше тренироваться. Планируется провести летние небольшие интенсивы для того, чтобы дети улучшили свои навыки и весело провели каникулы. Также у нас проходят занятия по сборке кубика Рубика», — рассказала судья первой категории Светлана Лобанова.

Поддержать детей пришли их друзья и родители,

«Мне очень нравится играть в шахматы. Считаю, что они помогают мне развиваться. За время занятий я научилась ставить мат, узнала что такое «связки», «вилки» и многое другое», — поделилась участница шахматного турнира Мирослава Кожевникова.

В Доме культуры традиционно собираются любители этой интеллектуальной игры. Шахматные турниры, посвященные Дню космонавтики, проводят в муниципалитете ежегодно. В нем могут принять участие все желающие.

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