В Лобне прошел бесплатный мастер-класс по настольному теннису

Накануне в Центральном парке города Лобня состоялся бесплатный мастер-класс по настольному теннису. Организатором мероприятия выступил клуб «Авиатор». Мастер-класс провели опытные тренеры Светлана Касилова и Сергей Варданян. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В детском мастер-классе приняло участие 12 ребят. Они выполняли различные упражнения с ракетками и мячами, а также соревновались в конкурсах. Победители получили приглашения на турнир, который пройдет в клубе «Авиатор» 15 сентября. Все участники также были награждены вкусными призами.

Взрослые участники состязались с тренером Сергеем Варданяном. Победителем стал Денис Зятьков, известный как «Шипы», которому удалось взять 7 очков. Он и другие призеры получили сертификаты на бесплатную аренду в клубе «Авиатор».

15 сентября в клубе пройдет еще одно бесплатное мероприятие — турнир под названием «Полет нормальный».

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