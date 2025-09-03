В Ленинском округе прошел этап «Кубка Московской области по брейкингу и хип-хопу»

В подмосковном Ленинском городском округе на площади у кинотеатра «Искра» в минувшие выходные состоялся отборочный этап масштабного фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу „Область танцевальных культур“. Фестиваль проводится в Московской области впервые, а Ленинский округ стал одной из площадок отборочного тура. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Брейкинг и хип-хоп — это не просто танцы, это целая культура со своей историей и философией. Мы уверены, что проведение этого фестиваля в Ленинском округе не только привлечет внимание к этим направлениям, но и станет стимулом для развития танцевального искусства в нашем регионе», — приводятся в сообщении слова начальника отдела культуры Елены Гаськовой.

Уточняется, что фестиваль объединил начинающих и профессиональных танцоров уличных направлений, которые соревновались в танцевальных баттлах под открытым небом. Оценивало мастерство участников международное жюри, в состав которого вошли многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей из России, Казахстана, Голландии, Франции, Японии и Южной Кореи. Наряду с конкурсными выступлениями были организованы мастер-классы от иностранных судей фестиваля. Завершился отборочный тур выступлением Антохи MC.

Организатором мероприятия выступила АНО «МосОблПарк» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Во время двухдневных отборочных концертов выбраны финалисты, которые выступят на гала-концерте 14 сентября в г. Подольск. Победители отборочного этапа войдут в состав сборной Подмосковья, которая представит регион на фестивале Yingxianglibboy battle XII Yuncheng в Китае. Финальным призом для лучших участников станет поездка на фестиваль World Dance Championship (WDC) который состоится в октябре в Японии и поездка на брейкинг фестиваль Dubai Open Breaking, который пройдет 19–20 декабря 2025 года в ОАЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.