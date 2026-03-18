В Клину 21 марта пройдет турнир «Кубок Единства»

Турнир «Кубок Единства» пройдет 21 марта на базе начальной военной подготовки «ГТО-Клин» в деревне Жестоки городского округа Клин. В соревнованиях примут участие команды подростков 12–17 лет из военно-патриотических клубов и образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодный турнир состоится на территории военно-патриотического лагеря «Первый рубеж». Организаторами выступают ассоциация ветеранов СВО Московской области и союз десантников городского округа Клин.

К участию приглашаются команды детских и молодежных военно-патриотических клубов, общественных объединений патриотической направленности, а также образовательных организаций, включая кадетские школы и учреждения профессионального образования. Подростки будут проходить этапы соревнований в сопровождении руководителей.

Муниципальная база начальной военной подготовки была создана в прошлом году. На ее территории оборудовали полосу препятствий, которая уже использовалась при проведении регионального этапа «Семейная зарница», турнира памяти павших воинов спецподразделений на кубок главы городского округа Клин и «Гонки Героев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.