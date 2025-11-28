В Истре состоится матч между подмосковными кикбоксерами и спортсменами из ЛНР и ДНР

Матчевая встреча между командами новых территорий и сборной Московской области состоится в Истре в рамках чемпионата и первенства Подмосковья по кикбоксингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Бои между спортсменами Луганской и Донецкой народных республик и кикбоксерами из Московской области пройдут в двух самых зрелищных дисциплинах — «фулл-контакт» и «лоу-кик». В рамках матчевой встречи состоятся семь поединков. Всего в ринг выйдут 14 спортсменов — юноши, девушки и юниоры до 18 лет, которые выступят по любительским правилам.

Подобный формат товарищеского турнира по кикбоксингу организован впервые.

Матчевая встреча между командами ЛНР, ДНР и Московской области состоится в рамках чемпионата и первенства Подмосковья по кикбоксингу, который проходит с 28 по 30 ноября в Истре, в спортивном комплексе «Арена-Истра» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и участникам СВО. В нем принимают участие порядка 400 кикбоксеров из Подмосковья.

Место проведения: г.о. Истра, ул. Спортивная, дом 1, Спортивный комплекс «Арена-Истра»;

Дата и время: 29 ноября 2025 года, 18:00

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.