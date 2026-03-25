В Химках весной запустят школьную лигу по настольному теннису

Школьная лига по настольному теннису стартует этой весной в Химках на базе Центра ракеточных видов спорта Space. В турнире примут участие команды шести образовательных учреждений, решение о проведении соревнований объявила глава округа Инна Федотова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования объединят команды лицея №7, школы №8, школ «Триумф», «Лига Первых», «Наследие» и лицея №10. В состав каждой команды войдут четыре игрока — два юноши и две девушки. Инициатива направлена на популяризацию настольного тенниса и здорового образа жизни среди школьников.

Турнир пройдет в два этапа. Сначала в образовательных учреждениях определят сильнейших игроков среди мальчиков и девочек отдельно. Затем по два лучших спортсмена от каждой школы выступят в финальной стадии. Формат финала — круговой или с выбыванием — определят в зависимости от числа участников.

«Развитие детского спорта — один из главных приоритетов нашей работы. При поддержке администрации округа и лично главы Инны Федотовой мы создаем условия для тренировок и соревнований на профессиональных площадках высокого уровня. Уверен, школьная лига станет мощным стимулом для новых побед и достижений наших юных спортсменов», — отметил лидер движения общественной поддержки Николай Томашов.

Организаторы выразили уверенность, что лига подарит участникам яркие эмоции и привлечет к занятиям спортом еще больше школьников округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.