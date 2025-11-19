В Химках стартовал международный фестиваль школьного спорта СНГ

сегодня в 13:15

Химки стали площадкой для проведения XII международного фестиваля школьного спорта СНГ. В этом году в фестивале примут участие 450 юных спортсменов в составе команд из 12 стран. Соревнования проходят на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» по 7 видам спорта: настольный теннис, волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол, шахматы, спортивная борьба, бадминтон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Президент Федерации спортивной борьбы в Химках Игорь Панчук подчеркнул значимость мероприятия, отметив, что фестиваль проводится уже в 12-й раз.

«На этом ковре выступают будущие чемпионы Олимпийских игр и чемпионатов мира», — сказал Игорь Панчук.

В состязаниях по спортивной борьбе участвуют спортсмены из Ростова-на-Дону, Калининграда, Луганской и Донецкой народных республик, а химкинские борцы представляют Московскую область. Соревнования проводятся по трем видам олимпийского спорта: вольная борьба, греко-римская борьба, женская борьба.

Помимо спортивных баталий, участников масштабного турнира ожидает насыщенная культурная программа, новые знакомства и впечатления.

Фестиваль организован при поддержке «Единой России» в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт». Фестиваль проходит с 17 по 20 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.