В Химках прошел кубок Дмитрия Саблина по женскому футболу

На стадионе «Арена Химки» прошел 5-й ежегодный турнир «Кубок Дмитрия Саблина» по женскому футболу. В соревнованиях приняли участие 11 юниорских команд 2015 и 2016 года рождения из Москвы, Московской и Орловской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

История турнира началась в 2021 году, когда на поле вышли первые участницы, открыв новую традицию в календаре детско-юношеского футбола.

Изначально соревнования проводились среди команд футбольных секций ЖФК ЦСКА. Со временем турнир стал площадкой, где все больше юных футболисток могут проявить себя и внести вклад в популяризацию женского футбола.

В перерывах между матчами для зрителей выступали чирлидеры, каждый желающий смог попробовать полевую кухню, сыграть в текбол и кикер, а также поучаствовать в лотерее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.