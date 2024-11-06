Теннисный центр построят в московском районе Хорошево-Мневники

Крупный спортивный комплекс для занятий теннисом возведут в московском районе Хорошево-Мневники в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщается на сайте мэра столицы.

Сейчас на территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. Один из них — теннисный центр. Его площадь составит 22,5 тыс. кв. м.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, для строительства центра инвестору без торгов предоставлен в аренду земельный участок площадью свыше 2,2 га в рамках реализации масштабного инвестпроекта.

В центре будет 11 кортов для большого тенниса, 2 площадки для бадминтона, а также еще 9 площадок — для падел-тенниса. Кроме того, инфраструктура комплекса будет включать в себя 2 кабины для сквоша и 8 столов для пинг-понга.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что для строительства объектов на территории спортивного кластера в Мневниковской пойме инвесторам предоставляются участки без проведения торгов в рамках реализации инвестпроекта. Общая площадь этих объектов составит свыше 140 тыс. «квадратов».

Ранее стало известно, что более 360 спортплощадок оборудовали в столице в рамках реновации. Общая площадь благоустроенной придомовой территории составила более 200 га.