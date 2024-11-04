Ефимов: более 360 спортплощадок оборудовали в столице в рамках реновации

Более 360 спортивных площадок было обустроено столицей с момента старта программы реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадки оборудованы всесезонными тренажерами и турниками. Покрытие сделано в основном из резиновой крошки, что является долговечным. Помимо этого, в зеленых зонах устанавливают универсальные спортплощадки, рассчитанные на игры в баскетбол, волейбол и футбол.

«Более чем за 7 лет реализации программы реновации в новые дома переехали свыше 61 тыс. семей. Один из важных приоритетов города — создание комфортной среды и удобной инфраструктуры для новоселов и жителей соседних домов. Рядом с новостройками обустроили 361 спортивную площадку. Общая площадь благоустроенной придомовой территории составила более 200 га», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал подробности установки спортивных площадок по реновации.

«Благодаря обустройству свыше 360 спортивных площадок в рамках возведения новостроек по программе реновации жители столицы могут заниматься спортом рядом с домом. Больше всего площадок появилось на севере Москвы — здесь их 56. Затем следуют восток и юго-восток столицы — по 52 площадки», — прокомментировал он.

Известно, что всего по реновации будет благоустроено почти 2 тыс. га придомовой территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на ближайшие 3 года заложено 1,2 трлн рублей.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.