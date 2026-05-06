Теннисисты из Подмосковья взяли медали первенства России

Спортсмены семейного центра «Дмитровский» завоевали серебро и бронзу на первенстве России по теннису на колясках, которое прошло с 29 апреля по 5 мая в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В парном разряде среди юношей серебряные медали выиграли Турсунов Анушервон из Дмитрова и Сердцев Илья из Нижнего Новгорода. Среди девушек в парном разряде второе место заняли Аксёнова Анна из Дмитрова и Ахмедова Анна из Москвы.

В одиночном разряде среди юношей Турсунов Анушервон завоевал бронзу. Аксёнова Анна и Турсунов Анушервон тренируются под руководством Вадима Обухова и Александра Гуськова — наставников спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров».

В ведомстве отметили, что оба спортсмена входят в состав сборной Московской области и регулярно представляют регион на всероссийских соревнованиях. Их результаты подтверждают высокий уровень подготовки воспитанников центра и профессиональную работу тренеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.