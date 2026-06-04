Теннисистки из Подмосковья вышли в полуфинал «Ролан Гаррос»

Теннисистки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026 года. Полуфинальные матчи турнира пройдут 4 июня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мирра Андреева, представляющая областной центр олимпийских видов спорта, в четвертьфинале обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3. Матч продолжался 56 минут. Россиянка трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Это второй в ее карьере выход в полуфинал турнира Большого шлема. Следующей соперницей Андреевой станет украинка Марта Костюк.

Диана Шнайдер, также выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта, в трех сетах победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0. По ходу второго сета спортсменка из Подмосковья уступала, однако сумела переломить ход встречи и выиграла десять геймов подряд, включая «сухой» третий сет. Для 23-й ракетки мира этот полуфинал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема. За выход в финал Шнайдер сыграет с полькой Майей Хвалиньской, занимающей 114-е место в мировом рейтинге.

Впервые за долгое время сразу две теннисистки из Подмосковья одновременно вышли в полуфинал «Ролан Гаррос». При определенном раскладе они могут встретиться в финале.

В мае 2026 года Андреева и Шнайдер выиграли золото в парном разряде на турнире категории WTA 1000 в Риме. Этот титул стал для них третьим совместным в карьере. Обе спортсменки также являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.