Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что будет представлять Австралию

Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что правительство Австралии одобрило ее заявление на постоянное место жительства в стране и теперь она будет представлять Австралию на соревнованиях, сообщает RT .

Спортсменка также добавила, что любит Австралию. По ее словам, она чувствует себя здесь «по-настоящему как дома».

«С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — написала она в Instagram*.

Ранее первой ракетке РФ Дарье Касаткиной не удалось пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Посеянная на Australian Open под номером 9 российская спортсменка проиграла Эмме Наварро из США (восьмая сеянная).

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России