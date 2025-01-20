Россиянка Дарья Касаткина не пробилась в четверть финала Australian Open

Первой ракетке РФ Дарье Касаткиной не удалось пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, сообщает МАТЧ ТВ .

Посеянная на Australian Open под номером 9 российская спортсменка проиграла Эмме Наварро из США (восьмая сеянная). Матч четвертого раунда, длившийся 2 часа 40 минут, завершился со счетом 4:6, 7:5, 5:7 в пользу американки.

Теперь Наварро предстоит сразиться с Игой Швентек из Польши, ее соперница посеяна под номером 2.

В рейтинге WTA Касаткина расположилась на 10-й строчке — это лучший результат среди теннисисток из РФ.

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде осталась одна представительница России — Анастасия Павлюченкова. Ее соперницей в четвертьфинале станет белоруска, первая ракетка мира Арина Соболенко.

Ранее казахская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, уступив американке Мэдисон Киз.