сегодня в 12:37

Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Соревнования проходят в Мельбурне. Уроженка Москвы Рыбакина сражалась за путевку в четвертьфинал с Киз, которая посеяна на турнире под 19-м номером. Представительница Казахстана же получила шестой номер посева.

Матч длился 1 час 49 минут. В результате Рыбакина проиграла американке со счетом 3:6, 6:1, 3:6.

Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал. Она будет играть с украинкой Элиной Свитолиной (28).

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open, обыграв Магдалену Френх из Польши. Матч завершился с результатом 6:2, 1:6, 6:2.