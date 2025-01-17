Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

сегодня в 13:22

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит с 12 по 25 января, сообщает «Чемпионат» .

В матче третьего круга Андреева в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась с результатом 6:2, 1:6, 6:2.

В 1/8 финала турнира 17-летней россиянке предстоит встретиться с белорусской Ариной Соболенко, являющейся действующей чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде.

Ранее 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в трех сетах португальца Нуну Боржеша и вышел в 1/8 финала Australian Open, ожидая следующего соперника в мужском одиночном разряде.