Тарасова лаконично прокомментировала приостановку карьеры фигуриста Ангелопола

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение относительно решения фигуриста Валерия Ангелопола завершить спортивную деятельность. По ее мнению, молодой человек сделал свой выбор, и это нормально, пишет RT .

«Я с ним близко не знакома, а потому судить о его сложном характере не могу. Закончил и закончил. Видимо, устал. С другой стороны, в 21 год рановато рассуждать об усталости. Жизнь только начинается. Дальше легче не будет. Значит, не ощущает сильной любви к фигурному катанию. Плюс в последнее время не удавалось показывать хорошие результаты», — считает Тарасова.

Тренер отметил, что не может позволить себе анализировать причины такого решения. Это могут себе позволить только тренеры, которые работали с Ангелополом.

Тарасова предположила, что фигурист мог начать чувствовать усталость из-за того, что на самом деле занимался нелюбимым делом.

30 сентября стало известно, что российский 21-летний фигурист Валерий Ангелопол заявил о приостановке собственной спортивной карьеры. Он заявил, что в настоящее время имеет жизненную потребность сосредоточиться на других вещах, которые не совместимы с фигурным катанием.

