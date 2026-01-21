Танцоры из Жуковского завоевали призовые места на турнире в Минске

Воспитанники танцевального клуба «Вега Данс» из Жуковского успешно выступили на международном турнире по бальным танцам Grand Prix Belarus, который прошел 17–18 января в Минске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В международном турнире по бальным танцам «Grand Prix Belarus» в Минске приняли участие спортсмены из разных стран и возрастных категорий. Судейство обеспечивали специалисты из России, Беларуси, Азербайджана и Австрии.

Танцевальный клуб «Вега Данс» из Жуковского представили несколько пар и сольных исполнителей. Валерий Донсков и Виктория Савицкая стали чемпионами в категории «Юниоры 2 Open Стандарт» и заняли второе место в «Молодежь 1 Open Стандарт». Сергей Кузовлев и София Лыкова заняли четвертые места в «Юниоры 2 Open Латина» и «Молодежь 1 RS Латина», а также пятое место в «Юниоры 2 Open Стандарт».

Елисей Капичников и Елизавета Карпова стали чемпионами в «Юниоры 1 Д класс» в обеих программах, заняли пятое место в «Ювеналы 2 Open Стандарт» и седьмое — в «Ювеналах 2 Open Латина». Артем Черняков и Анна Стародубцева вошли в четверку сильнейших в «Молодежь 1 RS Стандарт», а Михаил Деренчук и Ксения Аверина заняли шестое место в «Юниоры 2 RS Стандарт».

Среди сольных исполнителей София Исаева завоевала серебро в «Юниоры 2 Open соло Стандарт» и бронзу в «Юниоры 2 Open Соло Латина». Ксения Аверина стала четвертой в «Юниоры 1 Open Соло Латина» и второй в «Юниоры 1 Д Соло Латина». Анна Стародубцева заняла шестое место в «Юниоры 2 Е класс Соло Латина», а Анастасия Блинкова — пятое место в «Юниоры 1 Е класс Соло Стандарт». Дарья Зинина стала первой в Н класс (Двоеборье), а Маргарита Королева — пятой в Н класс (Двоеборье) и в Е классе (Стандарт).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.