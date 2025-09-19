Свыше 36 тыс спортсменов примут участие в соревнованиях школьной лиги Подмосковья

Новый сезон единой школьной лиги Подмосковья стартует с октября 2025 года. Участниками проекта в регионе стали уже 650 общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В новом сезоне Школьной лиги Московской области примут участие порядка 4 000 команд — это более 36 000 юных спортсменов со всего Подмосковья. Сейчас в округах проходят жеребьевки, а с октября начнутся соревнования. В новом сезоне у нас по-прежнему четыре основных дисциплины: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. Но некоторые округа, видя большую заинтересованность детей, добавляют состязания и в других видах: спортивные танцы, КВН, математические бои и др. Желаю удачи всем участникам!» — прокомментировал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

К старту сезона новыми абмассадорами Школьной лиги стали: чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев, заслуженный тренер России по баскетболу, серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 в качестве тренера, чемпион России и мира в качестве тренера Владимир Агабабьян, чемпион России по футболу, обладатель Кубка России и Кубка Содружества Дмитрий Хлестов, призеры баскетбольной Суперлиги, игроки БК «Химки» Владислав Шарапов и Сергей Михалев, трехкратная обладательница Суперкубка России по волейболу, чемпионка Европы, игрок московского «Динамо» Елизавета Синицына, а также мастер спорта по волейболу, чемпион Европы U-21, двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпион России в Молодежной лиге, обладатель Кубка Молодежной лиги, связующий ВК МГТУ Антон Аношко.

В команду профессиональных наставников Школьной лиги ранее вошли: Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Дмитрий Губерниев, Мария Халецкая, Александр Соколов, Кирилл Попов и Эмма Гаджиева.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях первого сезона Лиги были задействованы учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Лидером сезона Школьной лиги 2024/2025 по количеству и достоинству наград стал городской округ Подольск.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.