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Свыше 350 школьников приняли участие в фестивале ГТО в Мытищах

Участниками традиционного регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Мытищах стали более 350 школьников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне среди учащихся в 2025 году посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали школьники IV–V ступеней комплекса ГТО из 32 муниципалитетов Подмосковья.

В рамках мероприятия юные спортсмены выполняли нормативы, соответствующие возрастным группам: бег на 60, 1 500 и 2 000 м, стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину, поднимание туловища из положения лежа, подтягивания и отжимания.

Ежегодный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников прошел 26 апреля на базе СК «Строитель» в городском округе Мытищи.

Мероприятие проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.