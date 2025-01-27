На старт вышли более 300 спортсменов в возрасте от 7 до 77 лет. Любители беговых лыж представили на соревнованиях не только Дмитровский округ, но и Москву, Рязань, Смоленск, Ярославль, Кашин, Обнинск, Вышний Волочек, а также более пятнадцати городов Подмосковья.

«Несмотря на весеннюю погоду, в Дмитрове прошла традиционная „Дмитровская лыжня — 2025“. Эти соревнования проводятся в нашем округе уже более 20 лет и ежегодно собирают множество участников и зрителей. Поздравляю победителей и призеров с заслуженными наградами! Желаю всем участникам здоровья, новых спортивных достижений и незабываемых впечатлений», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

В этом году лыжные гонки проходили в формате одиночного старта: каждый участник выходил на трассу с интервалом в 15 секунд. Дистанции были традиционными: 1, 2, 3, 5 и 10 км, в зависимости от возрастной группы.

Елена Зайцева приехала на старт из Дубны, ей 10 лет, поэтому дистанцию она бежала 1 км. «Трасса мне знакома, я на «Дмитровскую лыжню» приезжаю уже третий год. Все было нормально, даже дождик не мешал, но вот на подъеме — да, было немного скользковато, но я справилась», — поделилась впечатлениями Елена.

«Четыре года назад я переехал из Мордовии в Дмитров, и каждый раз с удовольствием принимаю участие в «Дмитровской лыжне». Хорошее мероприятие, удобная трасса. Но хотелось бы, чтобы больше любителей беговых лыж моей возрастной группы активно участвовали в таких спортивных праздниках», — отметил старейший участник соревнований 77-летний Юрий Перов.

Спортсмены Дмитровского округа показали отличные результаты и внесли свой вклад в общую копилку достижений округа.

Первое место заняли Тимур Красненков, Лариса Василенко и Андрей Климов.

Серебряные медали в этом соревновании достались Ульяне Красненковой, Сергею Оськину и Арсению Двинянинову.

Третье место заслуженно заняли Григорий Красиков, Алена Герасимова, Михаил Пахтышев, Валентина Новикова, Владимир Малышев, Иван Сурков и Александр Чернов.

Все призеры соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями.

Для участников и гостей «Дмитровской лыжни» была подготовлена культурно-развлекательная программа, в которой выступили юные артисты театра «Колесо» и творческие коллективы ЦКР «Подосинковский». Полевая кухня предложила всем желающим попробовать кашу, свежие пирожки, ватрушки и коврижку, а также насладиться чаем из настоящего самовара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.