Спортсмены Подмосковья выиграли две медали Кубка России в Магадане

Сборная Московской области завоевала серебро и бронзу на VI этапе Кубка России по сноуборду, который проходит с 30 марта по 4 апреля 2026 года в Магадане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» среди спортсменов 15 лет и старше серебряную медаль завоевали Арсений Томин из областного центра олимпийских видов спорта в Истре и Александра Паршина из Магадана. Подмосковный спортсмен выступал в паре с представительницей другого региона, что позволило команде показать высокий результат на этапе всероссийских соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.