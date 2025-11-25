сегодня в 19:08

Спортсмены Каширы заняли призовые места на турнире по кикбоксингу

23 ноября в Москве и поселках Десенгвское и Ватутинки прошел открытый турнир по кикбоксингу «Атака» Лига единоборств, в котором соревновались спортсмены по направлениям фулл-контакт, лайтконтакт и лоу-кик. В соревнованиях приняли участие и наши каширские бойцы, показав отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации округа.

В итоге наши спортсмены завоевали семь золотых и четыре серебряных медали, продемонстрировав высокий уровень мастерства. Особое поздравление — Тимошенко Степану, Петросяну Нареку, Багирову Нурлану, Трунову Михаилу, Петрову Макару, Канунову Матвею, Аминжонову Далеру — всем им присуждены первые места, а Гаврилину Александру, Адуеву Рамазану, Трушину Павлу и Багирову Руслану — вторые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.