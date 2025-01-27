Спортсмены Электростали завоевали 9 медалей на областных соревнованиях по плаванию

Во Дворце водных видов спорта «Руза» состоялись Московские областные соревнования по плаванию RUZA-CUP «Рузский марафон». В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За два плавательных дня обучающиеся школы стали победителями и призерами соревнований, завоевав девять медалей.

По результатам испытаний Федор Беляев занял 1 место — 50 м брасс, 200 м комплексное плавание и 2 место — 200 м брасс. Варвара Беляева заняла 3 место — 50 м брасс. Софья Буркова завоевала 1 место — 100 м баттерфляй. Матвей Кошелев занял 2 место — 400 м вольный стиль. Анна Лосева завоевала 1 место — 200 м брасс. Алена Максим заняла 3 место — 100 м вольный стиль и 200 м на спине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.