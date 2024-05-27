Спортсмены Домодедова стали победителями чемпионата России по универсальному бою

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С 21 по 26 мая в г. Волгоград прошел чемпионат России по универсальному бою. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов страны, сообщается на сайте администрации горокруга Домодедово.

Мария Егорова из округа Домодедово стала четырехкратной чемпионкой, Екатерина Вальчук одержала победу сразу в двух категориях — лайт и классика.

«Поздравляем воспитанниц домодедовского »Авангарда» и их тренера с отличным результатом!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.