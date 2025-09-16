Спортсмен из Балашихи завоевал золотые медали на соревнованиях по практической стрельбе
Фото - © Учебно-стрелковый центр "АТОМ"
Юный стрелок из Балашихи Константин Шиганов принял участие на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета «Золото Жигулей», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования проходили в городе Тольятти Самарской области с 11 по 15 сентября.
Более 100 участников из 12 регионов Российской Федерации приехали продемонстрировать свой уровень подготовки.
Спортсмен стрелкового клуба «Атом» из Балашихи занял первые места в трех категориях. Константин показал высокий уровень мастерства, скорости и точности на всех этапах соревнований и получил золото в общем зачете (класс Стандарт), в категории «Юноши и Девушки» (класс Стандарт), в дуэлях (класс Стандарт).
Учебно-стрелковый центр АТОМ — это организация в сфере подготовки специалистов службы безопасности, а также спортсменов IPSC. Ученики центра ежегодно участвуют и побеждают во всероссийских и международных соревнованиях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.
«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.