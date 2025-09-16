Спортсмен из Балашихи завоевал золотые медали на соревнованиях по практической стрельбе

Юный стрелок из Балашихи Константин Шиганов принял участие на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пневматического пистолета «Золото Жигулей», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили в городе Тольятти Самарской области с 11 по 15 сентября.

Более 100 участников из 12 регионов Российской Федерации приехали продемонстрировать свой уровень подготовки.

Спортсмен стрелкового клуба «Атом» из Балашихи занял первые места в трех категориях. Константин показал высокий уровень мастерства, скорости и точности на всех этапах соревнований и получил золото в общем зачете (класс Стандарт), в категории «Юноши и Девушки» (класс Стандарт), в дуэлях (класс Стандарт).

Учебно-стрелковый центр АТОМ — это организация в сфере подготовки специалистов службы безопасности, а также спортсменов IPSC. Ученики центра ежегодно участвуют и побеждают во всероссийских и международных соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.