Спортшкола Клина приобрела новое оборудование из средств регионального бюджета

сегодня в 17:48

В спортивной школе олимпийского резерва имени М. В. Трефилова в Клину обновили оборудование. Оно было закуплено благодаря средствам из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам 2023 года МАУ ДО КСШОР имени М. В. Трефилова вошла в топ-10 лучших спортивных школ Подмосковья и в 2024 году получила субсидии из бюджета Московской области на укрепление материально-технической базы и приобретение оборудования, которое позволит сделать тренировочный процесс наиболее эффективным и разнообразным.

Так, в рамках субсидирования были закуплены:

2 высокотехнологичных табло для отделения плавания;

4 комплекта футбольных ворот для Филиала «Клинская школа по футболу»;

современный синтезатор для занятий хореографией воспитанниц отделения художественной гимнастики;

кардио-тренажеры и секундомеры для отделения легкой атлетики.

Спортсмены и тренеры выражают большую благодарность министерству спорта Московской области и администрации городского округа Клин.

Приобретенное спортивное оборудование позволит воспитанникам Клинской спортивной школы олимпийского резерва добиваться еще больших успехов в спорте во славу родного края.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.