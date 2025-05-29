«Спартак» хочет продать центрального защитника Абены за 200-300 тыс евро

Агенты 30-летнего защитника из Суринама Миенти Абены активно ищут новые клубы для своего клиента в странах Восточной Европы. Московский клуб «Спартак» рассчитывает получить от 200 до 300 тысяч евро за трансфер игрока, сообщает Metaratings.ru .

Рыночная стоимость Абены по данным Transfermarkt составляет 800 тыс. евро. Однако «Спартак» готов проститься с ним за более скромные суммы в размере от 200-300 тысяч евро. В пересчете на российские деньги по курсу на 29 мая 2025 года, московский клуб хочет пристроить игрока за сумму от 18 млн 068 тыс. до 27 млн 102 тыс. рублей.

Футболист, не отметившийся результатами в 11 проведенных матчах, присоединился к красно-белым в августе 2024 года, перейдя из венгерского «Ференцвароша».

Несмотря на действующий до июня 2026 года контракт, «Спартак» не видит перспектив дальнейшего сотрудничества с центральным защитником и рассматривает варианты его трудоустройства в другие команды.