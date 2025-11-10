Спалила измену: футболист «Динамо» выдрал волосы своей девушке и выгнал из дома

«112»: футболист Муми Нгамале изменил своей девушке, а затем напал на нее

Блогерша Ника Ч., известная как Nikki Seey, узнала об измене своего возлюбленного, нападающего московского «Динамо» Муми Нгамале, и поспешила услышать объяснения. Мужчина в ответ накинулся на девушку и выдрал ей волосы, сообщает «112» .

По предварительным данным, футболист поехал в клуб в компании новой спутницы. Об этом узнала его девушка, она поспешила застать неверного возлюбленного с поличным. Однако спортсмен, по словам блогерши, проявил агрессию и напал на нее.

Девушка опубликовала фотографию клока волос, который выдрал ей избранник. Она в подробностях рассказала подписчикам об измене футболиста, подтвердив свои слова скринами сообщений. В ответ ей написали сразу несколько девушек, которые заявили, что Нгамале проявлял к ним симпатию, когда уже был в отношениях.

После этого спортсмен потребовал, чтобы Ника забрала вещи из их съемной квартиры. Девушка пришла туда с охраной, опасаясь за свою жизнь. Примечательно, что в квартире в этот момент находилась очередная пассия спортсмена.

По данным Sport Baza, из-за ссоры с блогершей Нгамале опоздал на самолет и пропустил тренировку в составе сборной Камеруна.

Ранее сообщалось, что Нгамале выставили на трансфер. Отмечалось, что его могут выгнать из «Динамо» из-за девушки, которая скандалила с Валерием Карпиным.

