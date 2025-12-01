Сотрудники Росгвардии Подмосковья выиграли медали на чемпионате России по кикбоксингу

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области завоевали золото и серебро на чемпионате России по кикбоксингу в Каспийске, сообщает пресс-служба Росгвардии московской области.

Чемпионат России по кикбоксингу прошел в городе Каспийск Республики Дагестан. В соревнованиях приняли участие сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области.

В весовой категории до 67 килограммов младший сержант полиции Захар Л. из Электростальского отдела вневедомственной охраны провел четыре поединка и одержал три уверенные победы. Его результат позволил выполнить норматив мастера спорта России и войти в состав национальной сборной.

В категории до 81 килограмма младший сержант полиции Александр Р. из того же отдела выиграл три боя, продемонстрировав высокий уровень подготовки и отличную физическую форму. По итогам турнира спортсмен был включен в сборную России и представит страну на чемпионате мира по кикбоксингу осенью 2026 года.

В пресс-службе отметили, что успехи подмосковных росгвардейцев стали результатом многолетних тренировок и преданности спорту.

