Соловьев: в российском футболе ждут сигналов «геополитической разрядки»

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» опроверг «оптимистичные инсайды» о якобы начавшемся процессе возвращения российских клубов и сборных под эгиду ФИФА и УЕФА

Функционер подчеркнул: решение таких вопросов — прерогатива не спортивных, а политических инстанций.

«Большинство европейских стран не настроены против нас — они скорее занимают позицию „не за“», — отметил Соловьев, намекая на отсутствие консолидированного антироссийского фронта в спортивных кругах. При этом ключевым сигналом для возможной реабилитации он назвал общую «геополитическую разрядку»: мол, «когда вокруг весна, в душе она тоже наступает».

Особый интерес вызвало заявление о потенциальном матче сборных России и США: по мнению вице-президента РФС, футбольное противостояние может состояться раньше, чем хоккейное.

Окончательные выводы о перспективах, впрочем, будут сделаны после конгресса УЕФА в Сербии, где российские делегаты рассчитывают получить четкие сигналы от международного спортивного сообщества.

Ранее ФИФА сделала заявление о допуске российских футболистов к соревнованиям.