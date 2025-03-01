В ФИФА не получали просьб Трампа допустить сборную РФ до ЧМ по футболу

Американский президент Дональд Трамп после скандальной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским не обращался в ФИФА с просьбой допустить российскую сборную до чемпионата мира по футболу, об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

«Меня не просили об этом. Думаю, что есть более важные темы для обсуждения, чем футбол. Но мы хотим, чтобы все страны играли», — заявил Инфантино.

По словам главы ФИФА, российская сборная снова сможет играть в мировой футбол сразу после того, как установится мир и завершится украинский конфликт.

Ближайший чемпионат мира по футболу состоится летом 2026 года — с 11 июня по 19 июля. Территориально игры будут проходить на территориях трех стран: США, Канады и Мексики. Финал состоится в штате Нью-Джерси на стадионе «Метлайф».

Россия не участвует ни в УЕФА, ни в ФИФА из-за соответствующего отстранения с февраля 2022 года. К жеребьевке на предстоящий ЧМ команду не допустили.