Синхронистки Подмосковья взяли «серебро» командного зачета летней спартакиады молодежи

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Сборная Московской области по синхронному плаванию стала серебряным призером командного зачета в финале VI летней Спартакиады молодежи России. В копилке представительниц региона «золото» и две «бронзы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на соревнованиях по синхронному плаванию представляли 12 спортсменок. Победителем турнира в дисциплине «соло» стала Валерия Плеханова.

Бронзовую медаль в дисциплине «дуэт» завоевали Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова.

В групповых выступлениях команда Московской области также заняла третье место. В составе сборной выступили спортсменки Марина Белова, Яна Ковальчук, Анастасия Никитенко, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Валерия Плеханова, Басима Муасуэс, Александра Воронова, Станислава Прокофьева, Екатерина Акчибаш и Дарья Кожевникова.

По итогам общекомандного зачета сборная Подмосковья стала серебряным призером Спартакиады. На первом месте команда Санкт-Петербурга, а замкнули тройку лидеров синхронистки из Москвы.

Финал VI летней Спартакиады молодежи России по синхронному плаванию проходил с 3 по 8 июля Пензе.

Ранее бронзовыми призерами Спартакиады стали подмосковные команды по боксу, современному пятиборью и бадминтону. Московскую область в финальных соревнованиях Спартакиады представляют более 600 спортсменов в 45 видах спорта.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.