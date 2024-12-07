Серебряную медаль на Кубке России по биатлону завоевала подмосковная спортсменка

Подмосковная биатлонистка Анастасия Зырянова завоевала серебряную медаль в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Зырянова стала второй в гонке преследования на 10 км среди женщин. На первой и третьей позициях финишировали спортсменки из Свердловской области. Подмосковная биатлонистка уступила лидеру гонки 7 секунд. Вплоть до первой стойки Анастасия Зырянова бежала с комфортным преимуществом в районе 20 секунд. И только на третьем рубеже все поменялось: Зырянова зашла на штрафной круг, в то время как ее соперницы были точны. На последнем круге стали понятны итоговые позиции спортсменок.

«Очень рада вновь попасть на пьедестал. Я доказала, что вчерашняя медаль не была случайностью. На третьем рубеже я то ли поторопилась, то ли дернула палец, и выстрел пошел выше габарита. Если бы не обидный промах, то, скорее всего, смогла бы додержать первое место. Тут круг около 20-25 секунд. Ну и после промаха тяжело идти на дистанцию, а так у меня была бы легкость от четырех нулей», — рассказала Анастасия Зырянова после финиша каналу Матч ТВ.

Ранее подмосковная биатлонистка завоевала свою первую золотую медаль в женском спринте на 7,5 км в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Победа в спринте позволила подмосковной спортсменке попасть в топ-10 общего зачета Кубка страны.

Второй этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в городе Ханты-Мансийск. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.