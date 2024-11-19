Сборная России разгромила сирийцев в товарищеском матче

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Сборная России по футболу обыграла сирийцев со счетом 4:0 в Волгограде

Сборная России по футболу обыграла Сирию со счетом 4:0 в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. На матче присутствовали более 35 тыс. болельщиков.

На 33-й минуте матча счет открыл защитник национальной команды Максим Осипенко. На 53-й укрепил преимущество полузащитник сборной России Илья Самошников.

На 66-й минуте точным ударом головой довел счет до разгромного российский полузащитник и капитан сборной Алексей Миранчук. На 80-й минуте Максим Осипенко отличился дублем, забив сборной Сирии с пенальти.

За весь матч сирийцы нанесли лишь 2 удара в створ ворот, которые в этом матче защищал голкипер Александр Максименко.

15 ноября сборная России обыграла Бруней в товарищеском матче в Краснодаре со счетом 11:0. Это самая крупная победа в истории национальной команды.