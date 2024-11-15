сегодня в 20:59

Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в истории

Сборная России по футболу обыграла Бруней в товарищеском матче в Краснодаре со счетом 11:0. Это рекорд национальной команды по забитым голам в одной игре.

До этого главным по голам матчем для российской команды стала игра с Сан-Марино в июне 2019 года — 9:0.

Голы забили Обляков (дубль), Морозов, Садулаев, Кривцов, Мусаев, Мостовой, Черников, Адамов и Батраков. У сборной Брунея также есть автогол.

Этот матч пойдет в зачет FIFA, в рейтинге которой Бруней занимает 184-е место, Россия на 34-й позиции