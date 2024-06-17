В Германии в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу Бельгия проиграла Словакии из-за двух отмененных мячей после видеопросмотра, сообщает РБК .

Сборная Словакии выиграла матч во Франкфурте-на-Майне со счетом 1:0, гол на седьмой минуте забил Иван Шранц. Команда Бельгии в ходе игры забила два года, но после видеопросмотров их оба отменили.

Первый гол, который не засчитали, с нарушением правил сделал Ромелу Лукаку на 56-й минуте. Второй мяч попал в ворота словаков на 86-й минуте, но его тоже отменили, так как Лоис Опенда сыграл рукой.

Бельгийцы около 60% матча владели мячом и нанесли 16 ударов по воротам словаков, однако все равно проиграли.

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