Флаг ДНР вывесили во время матча сборных Украины и Румынии на Евро-2024

Болельщики из Донецка вывесили флаг Донецкой Народной Республики во время матча сборных Украины и Румынии на Евро-2024, сообщает SHOT .

При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить российские флаги на матчи Евро-2024 с участием Украины. Однако болельщики, которые уже побывали на играх в Германии, уточнили, что при входе на стадион никого особо не досматривают. Поэтому пронести можно все, что угодно.

Российские болельщики уже побывали на матчах между Германией и Шотландией и Сербией и Англией. Перед второй игрой россияне прошлись по улице с фанатами из Сербии. Они скандировали: «Русские и сербы — братья навек!».

Игра сборных Украины и Румынии состоялась 17 июня в Мюнхене и завершилась со счетом 0:3. Авторам забитых голов стали футболисты сборной Румынии Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.