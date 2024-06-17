УЕФА запретил проносить флаги РФ на матч Евро-2024 между Украиной и Румынией

При этом болельщики, которые уже побывали на матчах в Германии, раскритиковали организаторов. По их словам, автобусы забиты, добраться до отеля после матча невозможно.

Также они уточнили, что при входе на стадион никого особо не досматривают. Поэтому пронести можно все, что угодно.

Российские болельщики уже побывали на матчах между Германией и Шотландией и Сербией и Англией. Перед второй игрой россияне прошлись по улице с фанатами из Сербии.

Они скандировали: «Русские и сербы — братья навек!».