«Рубин» вылетел из Кубка России после поражения от «Арсенала»

Футбольный клуб «Рубин» проиграл тульскому «Арсеналу» в ¼ финала Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира второй год подряд, что вызвало волну критики в адрес главного тренера Рашида Рахимова, сообщает inkazan.ru .

Казанский «Рубин» завершил выступление в Кубке России, уступив в серии пенальти тульскому «Арсеналу» в четвертьфинале Пути регионов. Основное время матча завершилось без голов, а в серии пенальти казанцы уступили со счетом 2:3, несмотря на преимущество по ходу серии.

Команда второй сезон подряд вылетает из турнира, проигрывая клубу из Первой лиги. В марте «Рубин» также уступил екатеринбургскому «Уралу». Отсутствие травмированного Мирлинда Даку, лучшего бомбардира последних сезонов, сказалось на атакующем потенциале казанцев.

Главный тренер после матча отметил, что ожидал сложной игры и назвал поражение болезненным, особенно после преимущества в серии пенальти.

«У нас все складывалось неплохо, но в завершающей фазе были проблемы. Пенальти — лотерея, но когда ведешь в два мяча, поражение особенно обидно. Нужно уметь держать удар», — пояснил Рахимов.

Болельщики «Рубина» резко отреагировали на вылет команды, потребовав отставки главного тренера. Особое недовольство вызвал выбор 18-летнего Никиты Васильева для исполнения одного из решающих пенальти. Руководство клуба ранее ставило задачу выйти в полуфинал турнира, однако теперь эта цель не достигнута.

В чемпионате России «Рубин» занимает седьмое место, отставая от пятой позиции на шесть очков, несмотря на поставленную перед сезоном задачу войти в пятерку лидеров.

