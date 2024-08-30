Российский спортсмен завоевал первое золото на Параолимпиаде

сегодня в 23:09

Российский пловец Андрей Калина завоевал первую золотую медаль на Параолимпиаде в Париже, пишет « КоммерсантЪ ».

Пловец занял первое место в заплыве на дистанцию 100 метров брасом с результатом 1 мин. 9,02 сек.

Высшая награда Калины стала первой для российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже. Сейчас в копилке наград одно золото, три серебра и четыре бронзы.

XVII летняя Паралимпиада в Париже открылась 28 августа и завершится 8 сентября. К участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе допустили 88 россиян.