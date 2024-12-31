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Российский шахматист Дубов проспал партию чемпионата мира по блицу

28-летний шахматист из России Даниил Дубов проспал партию чемпионата мира по блицу. Она должна была состояться с американским соперником Хансом Ниманном, рассказал Дубов в интервью, транслируемым приложением Take Take Take, сообщает РЕН ТВ .

Российскому шахматисту засчитали техническое поражение. Дубов объяснил, что проспал партию из-за джетлага, возникшего после прилета на турнир в Соединенные Штаты.

Ниманн отметил, что рад будет сыграть партию с Дубовым.

Ранее шахматист из подмосковных Химок Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду.