Российский атлет Маринов завоевал бронзу ЧМ по спортивной гимнастике
В Индонезии на чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях российский атлет Даниел Маринов завоевал бронзовую медаль, сообщает «Интерфакс».
Выступление россиянина судьи оценили в 14,466 балла.
Золото выиграл китайский спортсмен Цзоу Цзинъюань (15,300), второе место у японца Томохару Цуногаи (14,500).
Турнир проходит в Индонезии, россияне выступают на нем под нейтральным флагом.
Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в финале женского многоборья чемпионата мира по спортивной гимнастике.
