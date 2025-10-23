Российская гимнастка Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала «золото» в финале женского многоборья чемпионата мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Таким образом, она стала двукратной абсолютной чемпионкой мира.

Финал многоборья состоялся 23 октября. Мельникова стала победительницей с результатом 55,0666. На втором месте расположилась американка Леанне Вонг, на третьем — китаянка Чжан Цинъин.

Ангелина Мельникова — титулованная спортсменка. В 2020 году она стала олимпийской чемпионкой в Токио в командном многоборье, а в 2021 году гимнастка впервые в карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

Также в финале многоборья в Джакарте выступила Людмила Рощина. Это стало ее дебютом на мировой арене. Она заняла 11-е место в рейтинге с результатом 51.999.

Обе спортсменки выступали в нейтральном статусе.