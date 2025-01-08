РФ нужно заплатить по 700 франков за всех своих лучников на чемпионате Европы

Российской федерации стрельбы из лука нужно будет заплатить по 700 швейцарских франков за каждого спортсмена, который будет участвовать в чемпионате Европы. Его организуют в турецком Самсуне с 19 по 23 февраля, рассказал ТАСС президент федерации Владимир Ешеев.

В организации надеются, что взрослых лучников допустят на зимний чемпионат Европы. Электронная регистрация для страны недоступна, поэтому необходимо действовать по другому алгоритму, отметил Ешеев.

Российской федерации стрельбы из лука предстоит отправить организаторам мероприятия фамилии спортсменов. Затем необходимо внести по 700 швейцарских франков за каждого участника. Есть вероятность, что даже в этом случае некоторых россиян могут дисквалифицировать, если они, например, проходят службу в ВС РФ или занимаются в «Динамо».

На турнир Россия может отправить трех мужчин для участия в классическом, и трех женщин в блочном луке.

Ранее глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с воспитанниками спортивной секции по стрельбе из лука. Она работает на базе Барвихинской средней школы.